"Pleiten, Pech, Pannen" um Spital: Sonderlandtag in der Steiermark

Diese Allianz ist selten, doch wegen der missgl├╝ckten Nachnutzung des stillgelegten LKH Eisenerz sind sich Freiheitliche und Gr├╝ne einig: Sie setzten wegen der "Pleiten, Pech und Pannen"-Geschichte einen Sonderlandtag in der Steiermark durch. Die Sitzung findet am Freitag statt.

Ôץ Mehr lesen: Spital zu verkaufen - samt Landesplatz f├╝r Helikopter

Im Visier haben die Oppositionsparteien ├ľVP-Landeshauptmann Christopher Drexler, an den sie am Freitag 26 Fragen richten. Darunter etwa jene, weshalb das Land keine Kosten-Nutzen-Analyse erstellt habe oder welche Lehren aus den Ereignissen gezogen w├╝rden. "Wenn es stimmt, dass hier bewusst getrickst und wissentlich mit falschen Zahlen operiert wurde, wird kein Stein auf dem anderen bleiben", k├╝ndigte Abgeordneter Lambert Sch├Ânleitner (Gr├╝ne) an. Vorw├╝rfe, die die schwarz-rote Landesregierung strikt von sich weist.

Massive Kritik vom Landesrechnungshof

Erst vergangene Woche r├╝ffelte der Landesrechnungshof die Vorg├Ąnge rund um die sogenannte SIM-Campus GmbH. in Eisenerz: Sie sei "an den Rand der Insolvenz" gebracht worden, der nachfolgende Verkaufsprozess "mangelhaft", es kam zu zivilrechtlichen Prozessen.