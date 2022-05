Sommerliche Temperaturen vor den Eisheiligen

Laut Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) wird das Wetter in den kommenden Tagen tendenziell weniger unbeständig, und die Temperaturen steigen an. Am Dienstag sind bis zu 25 Grad möglich.

Am Freitag überwiegt allerdings zunächst in vielen Landesteilen starke Bewölkung, die nur gelegentlich etwas auflockert. Kurze Sonnenfenster gibt es vor allem über dem Flachland. Sowohl inneralpin und im Süden als auch im Tagesverlauf muss von Nordwesten her mit auflebender Schauertätigkeit, örtlich mit Blitz und Donner, gerechnet werden. Dabei gibt es lokal kräftige Böenspitzen, während es abseits davon überwiegend schwach windig bleibt. Die Temperaturen steigen von sechs bis 13 Grad in der Früh auf 14 bis 21 Grad, im Osten sogar bis auf 23 Grad.