Narzissenfest bis Erzbergrodeo: Grüne Ampel für Spektakel

Rund 3.000 Helfer sind im Einsatz, damit das 62. Narzissenfest zustande kommt. Unter ihnen sind auch Hunderte Freiwillige, die die für die Figuren nötigen Narzissen kurz vor dem Fest pflücken. Doch so eine Feierlichkeit braucht auch Hoheiten, die Narzissenkönigin und zwei Prinzessinnen werden kommenden Samstag von einer Jury gewählt und am 26. Mai gekrönt. Sie lösen damit die amtierenden Hoheiten Petra Ladreiter, Katharina Raich und Simone Wiesauer ab.

In Tirol laufen bereits die Vorbereitungen für das größte Zeltfest Österreichs: Der Musikherbst am Wilden Kaiser mit Schlagerstars wie Melissa Naschenweng, Francine Jordi und Hansi Hinterseer hatte vor Corona stets an die 45.000 Besucher, eine Menge, die Veranstalter Michael Poot wieder erreichen möchte. Das Fest findet heuer an zwei verlängerten Wochenenden statt, vom 28. September bis 1. Oktober bzw. 5. bis 8. Oktober.