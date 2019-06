Bad Aussee: Narzissenfest feiert 60. Jubiläum

Narzissenköniginnen und Herzerl

Rund 70 Hoheiten versammelten sich am Vormittag zur Feier des 60. Bestehens des Narzissenfestes im Kurhaus Bad Ausee. Im Jahr 1969 war Eva Luisser Narzissenkönigin, sie erinnerte sich gerne an ihre Wahl: "Damals gab es noch einen Ball am Vorabend, wo die Männer rote Herzen verteilt haben. Wer die meisten bekommen hat, wurde Königin." Die wichtigsten drei Hoheiten waren am Sonntag die amtierende Narzissenkönigin Sabrina Kranabitl und Ihre Prinzessinnen Romana Moser und Veronika Giselbrecht. "Wir haben schon gestern die Teilnehmer beim Stecken der Blumen besucht - es ist schön zu sehen, mit wie viel Motivation und Ausdauern sie arbeiten", erzählte Giselbrecht. Narzissenkönigin Kanabitl freute sich über den Austausch mit den ehemaligen Hoheiten: "Die haben viele Geschichten zu erzählen."