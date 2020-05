Erzbergrodeo: Nur eine Handvoll kommt nach oben

Man sollte glauben, dass den Bikern das Sommerwetter gelegen käme. Mitnichten. "Alle Fahrer wünschen sich Regen", berichtet Martin Kettner vom Veranstaltungsteam. "Ein staubiger Stein ist rutschiger als ein nasser."

Staubige Steine wird es reichlich geben auf der Strecke: Heute, Donnerstag, startet das Erzbergrodeo, 1500 Teilnehmer aus 38 Nationen sind dabei, unter ihnen auch 22 Frauen. Es gibt mehrere Rennen – am Freitag und am Samstag etwa die Durchgänge des "Iron Road Prolog", die über eine Strecke von 13 km auf den Erzberg führen. Doch eigentlich wollen alle Fahrer nur das eine unter jenen sein, die am Sonntag beim "Hare Scramble" aus dem berühmten Startkessel starten. Dafür muss man sich bei den "Prologs" qualifizieren und unter den 500 schnellsten Teilnehmern sein.