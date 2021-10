Sommerlich warm, doch die Skisaison startet - noch ohne 3-G-Regel

Welche Corona-Regeln gelten

Am Freitag, 8. Oktober, geht es los, Tageskarten für Erwachsene kosten bis zu 44,20 Euro, Kinder unter zehn Jahren fahren in Begleitung eines Elternteils gratis. Es gilt FFP2-Maskenpflicht in den Gondeln, für die Gastronomiebetriebe gilt auch am Berg die 3-G-Regel, also Zutritt nur geimpft, genesen oder getestet. Derzeit befindet sich Österreich in Stufe 1 des Maßnahmenplanes der Bundesregierung, Antigentests sind 24 Stunden gültig, PCR-Tests 72 Stunden.

Doch was ist mit der von der Bundesregierung angekündigten 3-G-Regel "ab Saisonstart"? Durch sie soll der Zugang zu Beförderungsmitteln wie etwa Gondeln ebenfalls nur für Geimpfte, Genesene oder Getestet erlaubt sein. Doch diese Maßnahme gilt noch nicht - die entsprechende Verordnung fehlt. "Die Branche wartet schon hart darauf", hieß es am Samstag seitens des Seilbahnbetreibers am Stubaier Gletscher. "Sobald sie da ist, setzen wir sie um."