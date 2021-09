„Solange ich kann, trage ich Zeitungen aus“

Honoriert wird so viel Engagement immer wieder mit Trinkgeld oder kleinen Geschenken, wie Süßigkeiten oder Getränken.

Erlebt hat die freundliche Zustellerin in all den Jahren so einiges. „Ein paar Mal hätte ich beinahe jemanden überfahren, weil es schon mehrmals vorgekommen ist, dass Betrunkene auf der Straße gelegen sind“, erinnert sie sich. Einfach weiterzufahren, fällt Wenerth aber selbst in solchen Situationen nicht ein. „Ich habe denen dann aufgeholfen, oder sie nach Hause gebracht“, erzählt sie. „Einmal wollte einer dann nicht mehr aus meinem Auto aussteigen. Ein anderer hat mich plötzlich beschimpft und gefragt, was ich in seinem Wohnzimmer mache.“