Söders Aufruf zum Skiboykott empört auch in Salzburg

Aufgrund der von der Tiroler Landesregierung angekündigten Fahrverbote für die Wintersaison hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) am Mittwoch einen Ratschlag für seine Landsleute in Sachen Urlaubsplanung parat. „Offenkundig ist es so, dass in Tirol die Straßen so überfordert sind, dass der Skiurlaub dort wenig Sinn macht“, erklärte Söder im Landtag in München.

Das Foul am Nachbarn hat am Donnerstag bereits zu einem scharfen Konter von Tirols Landeshauptmann Günther Platter ( ÖVP) geführt. Der bezeichnete die Aussage als "lächerlich" und spielte den Ball in Sachen Staus im Winterverkehr nach Bayern zurück.

"Größter Stau wegen Grenzkontrollen"

"Der größte Stau, den wir haben, ist durch die Grenzkontrollen, die absolut nicht nötig sind", richtet Tirols Landeschef seinem Amtskollegen in Bayern aus. Deutschland hatte zuletzt erneut die Kontrollen an der Grenze zu Österreich verlängert.