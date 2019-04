So wollen die Gegner die Salzburger 380-KV-Leitung verhindern

Die Salzburger 380-KV-Leitung soll irgendwann verbinden. Und zwar die zwei Enden des 380-KV-Rings, der sich durch Österreich zieht, und damit zur Versorgungssicherheit beitragen. Aktuell trennt das Projekt nicht nur Befürworter und Gegner, es reißt auch in der Landespolitik wahre Gräben auf.

So hat Eugendorfs ÖVP-Bürgermeister Johann Strasser – ein vehementer Freileitungsgegner – nach einem geharnischten öffentlichen Brief an Landes- und Bundespolitik die nächste Eskalationsstufe gezündet. Via Krone kündigte er an, falls die Leitung gebaut werde, auf jeden Masten das Konterfei von Landeshauptmann Wilfried Haslauer zu kleben – als Beleg für dessen Mut.

Aktuell wird aber noch zivilisiert gestritten. Die zahlreichen Gegner des Projekts, federführend sind neben Eugendorf die Gemeinden Koppl und Adnet sowie mehrere Privatinitiativen, bereiten für kommende Woche eine Revision beim Verwaltungsgerichtshof (VwGH) und eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) gegen den rechtskräftigen Bescheid des Bundesverwaltungsgerichtes von Anfang März vor.