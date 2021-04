So wird das Osterwetter: „Garteln“ vorerst auf Eis gelegt

VonBirgit SeiserEigentlich waren es für die Hobbygärtner des Landes blühende Aussichten: Die „Osterruhe“ im Osten hätte bei Temperaturen von mehr als 20 Grad perfekt für die Gartengestaltung genutzt werden können. Wahrscheinlich wurden kurz vor dem Lockdown deshalb auch noch am Mittwoch die Gartencenter und Bauhäuser gestürmt. Für den grünen Daumen war damit alles vorbereitet.

Aber es war dann doch zu schön, um wahr zu sein, von Frühling oder gar Sommer ist nächste Woche nämlich nichts zu spüren. Eine kühle Nordwestströmung stellt sich ein. Während das Osterwochenende mit Temperaturen von um die 15 Grad noch ganz frühlingshaft wird, kommt mit Anfang der Woche dann der Winter zurück. Schon am Montagnachmittag setzen von Westen her Regenschauer ein, die auch Wien erreichen werden. Tags darauf schneit es dann sogar. „Nach aktuellem Stand geht es am Dienstag mit Ausnahme des Flachlands im Nordosten und Südosten verbreitet winterlich in den Tag“, sagt Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.