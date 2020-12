So rutschen Sie straffrei ins neue Jahr

Eine weitere Ausnahme von den Ausgangsbeschränkungen ist die Erholung. Diese ermöglicht auch Spaziergänge und den Aufenthalt im Freien – alleine oder mit den eben angeführten Personen (wie viele davon - siehe nächste Frage).

Die Pummerin am Stephansplatz anzuhören ist also zulässig. Draußen Sekt zu trinken oder Böller abzufeuern, wird nicht als Erholung durchgehen. Eine zeitliche Beschränkung ist in der Verordnung nicht zu finden.

Wie viele Personen darf ich treffen?

Trifft man nun Mitglieder der Kernfamilie oder Bezugspersonen, ist dabei zu beachten, dass ein Haushalt aus beliebig vielen Personen nur mit einem Erwachsenen und seinen minderjährigen Kindern zusammenkommen darf. Im Freien muss zu haushaltsfremden Personen der Abstand von einem Meter eingehalten werden.

Ich darf also einen Erwachsenen und seine Kinder in meinen Haushalt einladen oder mit meinem Haushalt einen Erwachsenen mit seinen Kindern besuchen.

Wie wird die Polizei all diese Regeln kontrollieren?

Grundsätzlich ist der private Wohnbereich (Achtung: Scheunen, Keller und Garagen zählen nicht dazu) von den Verordnungen des Gesundheitsministeriums ausgenommen. Der Weg zu oder von einer nicht zulässigen Feier kann aber sehr wohl bestraft werden. 4.000 Polizisten sind zu Silvester im Einsatz – es werden vermehrt Streifen unterwegs sein.

Kontrollen in Privatwohnungen sind von der Polizei nicht vorgesehen. Die Polizei kann also nicht an Wohnungstüren klopfen und nachsehen, wer mit wem feiert.