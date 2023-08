So reagieren die Zeugen Jehovas auf die vereitelten Bombenanschläge

Die Zeugen Jehovas in Österreich setzen seit dem versuchten Anschlag auf zwei ihrer Mitglieder in der Südsteiermark weiterhin auf verstärkte Aufmerksamkeit in ihren Gemeinden. "Wir bleiben achtsam und sensibel", sagte ein Sprecher der Glaubensgemeinschaft am Montag zur APA.

Zum konkreten Sicherheitskonzept gab es aus sicherheitsrelevanten Gründen keine näheren Informationen. Indes wurde aber bekannt, dass Videos aus der Umgebung ausgewertet werden sollen, wie der KURIER bereits am Sonntag berichtet hat.

