Smart Home: Das digitale Haus schreckt Ganoven ab

Bislang sind österreichweit nur sehr wenige Fälle bekannt, wo es Kriminelle schafften, sich in das Sicherheitssystem eines Hauses zu hacken. Doch diese Einschätzung könnte trügen, warnt Chefinspektor Franz Flescher vom Landeskriminalamt NÖ. „Es ist gar nicht so einfach festzustellen, ob ein Fremder tatsächlich in das System eingedrungen ist oder nicht. Dafür braucht es Spezialisten, da stehen wir vor großen Herausforderungen.“

Derzeit sei man dabei, sich auf diese neuen Technologie einzustellen. Flescher erinnert an die mit „Keyless Go“ ausgestatteten Autos, die über ein Funksignal erkennen, ob man einen Schlüssel bei sich trägt. Auch hier hätten Kriminellen sehr schnell Möglichkeiten gefunden, die Fahrzeuge per Laptop zu knacken.

Aber natürlich wird dabei nicht auf die „klassischen“ Einbrecher vergessen. Vor allem in der Dämmerungszeit dringen Täter verstärkt in Häuser und Wohnungen ein. Deshalb hat das Landeskriminalamt auch in den Wintermonaten eine temporäre Ermittlungsgruppe eingerichtet, die verstärkt Jagd auf Einbrecher macht. Keine leichte Aufgabe, denn die Tätergruppen seien oftmals gleich in mehreren Bundesländern aktiv und flüchten sehr rasch wieder ins Ausland. Großteils kommunizieren die Ganoven auch nur über Internettelefonie, heißt es.