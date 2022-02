Es werde Licht: Das sind die Vorteile von „Smart Lighting“

Mit Licht den Schlaf austricksen

Sinnvolle Anwendungsfälle für „Smart Lighting“ gibt es zuhauf: Ein Thema ist etwa Schlafqualität, die durch den Einsatz von smarten Beleuchtungskonzepten erheblich gesteigert werden kann. Das menschliche Gehirn reagiert sensibel auf Licht, was eine große Rolle in unserem Schlafzyklus spielt: Wenn es finster ist, ist die Reaktion „Schlafenszeit“ – wenn es hell ist, ist das Gegenteil der Fall. So weit, so simpel: Wenn nun im Winter aber um sechs Uhr morgens der Wecker läutet, während es noch stockfinster draußen ist, können wir mithilfe von Smart Lighting unsere biologische Uhr beeinflussen. So kann etwa eingestellt werden, dass in den zwanzig Minuten vor dem Weckerläuten ein langsamer, sanfter Sonnenaufgang simuliert wird, was das Aufwachen erheblich erleichtert.