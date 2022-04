26-jähriger Skifahrer starb in Tirol nach Kollision mit Infotafel

Ein 26-jähriger Niederländer ist am Dienstagnachmittag bei einem Skiunfall in Fiss in Tirol verstorben. Bei einer Abfahrt geriet der Skifahrer laut Polizeiangaben aus bisher ungeklärter Ursache über den Pistenrand, wurde an einer Geländekante ausgehoben und prallte in weiterer Folge gegen eine außerhalb der Piste stehende Panoramatafel.

Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen der Pistenrettung verstarb der junge Mann noch an der Unfallstelle.