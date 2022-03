Ski-Unfall: 51-jährige Deutsche schwer verletzt

Eine 51-jährige Deutsche ist Donnerstagnachmittag beim Skifahren am Rettenbachgletscher in Sölden in Tirol (Bezirk Imst) schwer verletzt worden. Die Frau stieß mit einem bisher unbekannten, rund 40 Jahre alten und Englisch sprechenden Skifahrer zusammen und stürzte, berichtete die Polizei.

Dieser blieb unverletzt und kümmerte sich bis zum Eintreffen der Pistenrettung um die Deutsche, verließ jedoch vor dem Eintreffen der Alpinpolizei die Unfallstelle.