Heikle Phase in Diskussion um neue Schutzhütte am Glockner

Kritisches Urteil

Und es wird wieder komplex: Die Pläne, die die GROHAG umsetzen will, rückten vom ursprünglichen Hüttenfundament einige Meter weiter an die Grenze zwischen den Sonderschutzgebieten Pasterze und Gamsgrube. „Das ist ein wichtiger Unterschied. In der Gamsgrube gibt es sogar Betretungsverbot abseits des Weges“, so Tischler. Er stuft das aktuelle Vorhaben als kritisch ein. Dazu kommt ein Urteil des Verfassungsgerichtshofes vom Dezember 2021, wo klar festgehalten wird, dass bei Eingriffen in die Schutzgebiete eine ausführliche Interessensabwägung notwendig sei. Der Schutzcharakter sei dadurch noch einmal erhöht worden.

Der aktuelle Gebäudeentwurf wurde noch nicht einmal vorgelegt. Bei der GROHAG betont man aber, dass die Pläne abgespeckt seien und der Schutzcharakter klar überwiege. Teile des Gebäudes werden in den Hang gegraben. „Für uns ist die Hütte ein Beitrag zur Verbesserung des Schutzzweckes“, so der Kärntner Nationalparkdirektor Peter Rupitsch. Die Hüter des Nationalparks sehen ihre Mission darin, auch Menschen, die nicht mit körperlicher Fitness fürs Hochgebirge gesegnet sind, einmalige Ausblicke in die Natur zu ermöglichen.