Alpenverein klagt Glockner-Hochalpenstraße

Die Ausgangslage ist mehr als komplex: Am Gamsgrubenweg, unweit des letzten verbliebenen ewigen Eises der Pasterze soll eine neue Schutzhütte entstehen. Die Pläne liegen fertig in der Schublade der Großglockner Hochalpenstraßen AG. Gleich daneben betrieb früher der Alpenverein über viele Jahre die sogenannte Hofmannshütte, die mittlerweile abgerissen wurde. Man bemühte sich dort lange, auf dem Fundament einen Ersatzbau zu verwirklichen, verwarf das dann aber wieder.

Verträgt es in der sensiblen Sonderschutzzone nun wirklich ein neues Projekt?