Wirbel um Schutzhütten-Neubau am Fuße des Großglockners

Für so manchen ein Manko: Denn die Hütte lag am Gamsgrubenweg, einem komfortabel ausgebauten und nur leicht ansteigenden Wanderweg, der von der viel besuchten Franz-Josefs-Höhe aus in unberührte Natur führt. Und das Wort "unberührt" ist im Sonderschutzgebiet tatsächlich ernst gemeint: Ein Verlassen des Weges ist streng verboten, auch Forscher dürfen die Sonderschutzzone nur mit einer Extragenehmigung betreten. Genau das ist ein Argument, das beide Seiten in der Diskussion um den Neubau ins Treffen führen. Dieser würde einen Lenkungsmechanismus für die Touristen haben, meinen die einen - der Neubau würde "Halbschuhtouristen" anlocken und einen unzulässigen Eingriff darstellen, die anderen.

Frei zugängliche WC-Anlagen

Der Kärntner Nationalparkdirektor Peter Rupitsch befürwortet den Neubau: "Wir haben nun einmal sehr viele Leute im Sonderschutzgebiet." Mit dem Projekt könnte man über das Betretverbot informieren und aufklären und den Besuchern frei zugängliche WC-Anlagen anbieten. "Und unsere Ranger sagen: Nirgends kann man Bildungsauftrag des Nationalparks so fantastisch erfüllen, wie da drin - und auch die Auswirkungen des Klimawandels näherbringen", sagt Rupitsch. Er stellt auch Gerüchte in Abrede, es sei ein "Ausflugsgasthaus" geplant: "Die Gastronomie wird wenn, dann ganz bescheiden sein: Saft, Würstl, Kaffee wird es wohl geben, in einem relativ kleinen Innenraum. Der kann auch für Führungen mit Schulklassen genutzt werden, wenn das Wetter nicht so gut ist."

Nicht zuletzt sei auch das Sicherheitsargument ausschlaggebend. Derzeit ist der Gamsgrubenweg nämlich abschnittsweise gesperrt: Zu groß ist die Steinschlaggefahr. Wie es von der Grohag heißt, würde man gemeinsam mit der neuen Schutzhütte auch eine Galerie errichten, die die Besucherinnen und Besucher schützt. Anberaumte Kosten für Schutzgalerie und Hütte: 3,3 Millionen Euro. Und Schutz sei bitter notwendig, weiß Rupitsch: "Wir haben einen Zählmechanismus an der Absperrung zum gefährlichen Abschnitt installiert, und im Sommer haben rund 10.000 Leute die Absperrungen einfach überstiegen." Die Leute seien nun einmal da - die Diskussion, wie man mit der Gamsgrube umgeht, hätte in der Vergangenheit geführt werden müssen, bevor man den Weg dorthin saniert und die Tunnel zum Schutz vor Steinschlag gebohrt hat. "Die Leute wollen etwas in der Natur unternehmen. Das Bedürfnis ist durch die Pandemie auch noch stärker geworden."