Skifahren wie früher – mit Lederhose und Riemenbindung

Moderne Skianzüge, Helm und Carvingski sind hier fehl am Platz: Am 19. März wird am Feuerkogel im Bezirk Gmunden so Skigefahren wie früher. Nämlich mit Holzstecken, Riemenbindung, in Lederhose und Trachtenjanker. Wegen Corona musste das Nostalgie-Fest die vergangenen beiden Jahre abgesagt werden, heuer findet es zum 20. Mal statt. Auch Nostalgie-Skifahrer aus Deutschland, Slowenien und Tschechien kommen für das Rennen zu Besuch.