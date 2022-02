Auf Knight Riders Spuren: Wenn K.I.T.T. schlechte Witze erzählt

Ein Mann und sein Auto kämpfen zwar nicht gegen das Unrecht – wie damals Knight Rider David Hasselhoff in der gleichnamigen Kult-Serie aus den 1980ern – dafür mit ganz viel Nostalgie gegen die Langeweile. Karl Bötel aus Wiener Neustadt (Niederösterreich) hat in mühsamer Kleinarbeit und nach monatelanger Suche nach Einzelteilen das sprechende Auto K.I.T.T. nachgebaut.

Das Ergebnis: Jeder Knopf funktioniert, jedes Licht leuchtet so, wie es sollte und das Auto spricht auch wie in der Serie, zumindest so wie in der deutschen Synchronfassung. Ein tiefgreifendes Gespräch ist nicht möglich, schließlich steckt keine echte künstliche Intelligenz dahinter, aber immerhin 120 Fragen kann man dem Auto stellen. Unter anderem: Erzählst du mir einen Witz?

Selber großer Fan

Kfz-Mechaniker Bötel hat das Auto als großer K.I.T.T.-Fan eigentlich für sich selbst gebaut, jetzt stellen er und seine Kollegin Michaela Wolf es unter dem Namen K.I.T.T. Austria aber auch allen anderen Knight-Rider-Nostalgikern zu Verfügung.