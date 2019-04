Skandal um Fleischimporte: „So gibt es keinen fairen Wettbewerb“

Die Kennzeichnung von Fleisch sei aus seiner Sicht im Lebensmittelhandel deutlich besser als beispielsweise in der Gastronomie oder in den Großküchen – auch in jenen der öffentlichen Hand; etwa in Kasernen oder Spitälern. Da sieht Lukas eine Trendumkehr zum Positiven. Aber die Umstellung bei den Ausschreibungen müsse schneller gehen. „Klar, die Gastronomie kämpft ums Überleben“, meint er. Jedoch sieht er einen Denkfehler: „Beim Billigkauf sparen sie 70 Cent pro Kilo, beim heimischen Produkt könnten sie aber 1,50 Euro mehr verlangen“, rechnet er.