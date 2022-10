Skandal: Burger King verkaufte Fleisch-Produkte als "vegan"

In Deutschland gibt es 750 Burger-King-Filialen. Für fast jeden fleischhaltigen Burger hat das Unternehmen eine fleischlose Alternative im Angebot, fünf Produkte bekamen vor einem Jahr das V-Label als Gütesiegel, ein veganer Burger wurde von der Tierrechtsorganisation PETA ausgezeichnet. Sie droht nun mit dem Entzug des Awards.

Vorwürfe ernst nehmen

Burger King nehme "die erhobenen Vorwürfe sehr ernst", teilten Unternehmenssprecher am deutschen Sitz in Hannover mit. Zur temporären Schließung habe man im September eine außerordentliche externe Überprüfung aller 750 Burger-King-Restaurants in Deutschland vorgenommen.

In einzelnen Fällen sei es nicht gelungen, die eigenen Standards und Prozesse bei allen Mitarbeitern zu verankern. Man wolle nun die Trainingskultur weiterentwickeln und intensivieren.

Österreich und Deutschland "nicht vergleichbar"

In Österreich soll die Situation anders sein. Von Burger King in Österreich heißt es zu den Vorwürfen aus Deutschland: "Wir möchten darauf hinweisen, dass die Situation in Deutschland eine andere ist und nicht eins zu eins mit Österreich verglichen werden kann.

Dies zeigt sich vor allem darin, dass Burger King Österreich das V-Label sehr wohl weiterhin führt und führen darf. Es handelt sich in den beiden Ländern um jeweils selbständige sowie rechtlich und wirtschaftlich unabhängige Franchise-Nehmer. Wir haben daher bei uns auch eigenständige Organisations- und Kontrollstrukturen."