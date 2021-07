Sisis vorerst letzter Marionettentanz in Schönbrunn

Dieser Schritt dürfte ein großes Anliegen der beiden nicht gerade einfacher machen: Die Chefs des Marionettentheaters suchen Nachfolger – denn eigentlich sind die beiden schon in Pension. Mit ihren Marionetten waren sie in der ganzen Welt unterwegs. Werner Hierzer fertigt die Körper der Puppen, Christine Hierzer-Riedler ihre Kostüme.

An die 500 Marionetten sind in dem Theater ausgestellt: Da sitzt etwa Maria Theresia am Thron. Daneben: Komponist Engelbert Humperdinck, der in „Hänsel und Gretel“ als Erzähler auftritt. Weiters entdeckt man eine vergoldete Figur von Johann Strauß. Er führt durch „Die Fledermaus“. Sie alle entstanden in den vergangenen 25 Jahren. Eine Figur ist im Schnitt mit sieben Fäden und drei Drähten für den Kopf ausgestattet und kostet rund 3.000 Euro. Aber der „immaterielle Wert“ sei natürlich viel höher, sagt Hierzer. Das Theater im Hofratstrakt selbst besteht seit 1994. Die unter anderem dort praktizierte Art des Puppenspiels und die Herstellung der Marionetten zählt zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO.