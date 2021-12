Sima und Schleritzko fordern konkrete Antworten zu Nordostumfahrung

Nachdem Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) dem Bauprojekt Lobautunnel eine Absage erteilt hat, fordern Wiens Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) und Niederösterreichs Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) "konkrete Antworten" in Bezug auf den Bau des Nordteils der S1.

Dass Projekt sei fertig genehmigt und durch alle Instanzen bestätigt, so Sima. „Jegliche Projektänderung bedeutet eine Verzögerung um mindestens fünf Jahre oder mehr und verursacht enorme zusätzliche Kosten“, sagt die Stadträtin. Dies könne in niemanden Interesses sein. Die Umfahrung würde zur Steigerung der Lebensqualität in der Ostregion beitragen.