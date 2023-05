"Sieg Heil"-Rufe aus Railjet-Lautsprecher: ÖBB verspricht Klärung

David Stögmüller saß am Sonntagabend, wie so oft, im Zug von Oberösterreich nach Wien. Der Grüne Nationalratsabgeordnete war im Railjet 661 in die Bundeshauptstadt unterwegs, als er zwischen St. Pölten und Wien seinen Ohren nicht mehr traute.

"Gerade wurden im Railjet 661 mehrmals "Sieg Heil"-Rufe durch das Lautsprecher-System ausgestrahlt!", schrieb er völlig entsetzt auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.