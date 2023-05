Bahn-Streik abgesagt: Dennoch Verzögerungen bei ÖBB möglich

Die DB warnte am Samstag trotz der Streikabsage vor Einschränkungen in den nächsten Tagen. "Die DB steht vor der großen Herausforderung, rund 50.000 Zugfahrten sowie die dazugehörigen Schicht- und Einsatzpläne wieder neu zu planen". Am Sonntag präzisierte die DB, am Montag würde rund ein Drittel der geplanten Züge im Fernverkehr ausfallen. Und auch schon am Sonntagabend komme es zu "einzelnen Zugausfällen". Ab Dienstag sollen alle ICE- und IC-Züge wieder wie geplant unterwegs sein, versprach die Bahn.

Die deutsche Eisenbahn-und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und die DB stimmten am Samstag in Frankfurt am Main vor dem Arbeitsgericht einem Vergleich zu. Die EVG verhandelt auch mit rund 50 Konkurrenten der Deutschen Bahn über neue Tarifverträge, für diese Unternehmen gilt der Streikaufruf weiterhin. Bei diesen in ganz Deutschland meist regional agierenden Bahnen drohen also zu Wochenbeginn großflächige Ausfälle. Bei der Deutschen Bahn ist im Regionalverkehr ebenfalls mit Einschränkungen zu rechnen, ebenso wie im Gütertransport.