Mehr Sicherheit für Frauen: StoP-Projekt bekommt 30 Standorte in ganz Österreich

Das Anti-Gewalt-Projekt StoP - Stadtteile ohne Partnergewalt erhält in den nächsten zwei Jahren 17 neue Standorte. Mit Anfang September gestartet ist die präventive Gemeinwesenarbeit zum Schutz von Frauen und Kindern in zwei weiteren Wiener Bezirken: Neubau und Alsergrund. In Vorbereitung sind aktuell Erweiterungen im Burgenland, in Graz und in Salzburg-Land, hieß es am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien.