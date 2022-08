Ein Jahr verpflichtende Gewaltprävention: Tausende Beratungen bisher

Seit 1. September 2021 müssen Personen, gegen die die Polizei ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausspricht, verpflichtend an einer sechsstündigen Gewaltpräventionsberatung teilnehmen. In den zwölf Monaten seither gab es Tausende Zuweisungen. Allein in Wien, Nieder-, Oberösterreich, dem Burgenland und der Steiermark führte der Verein Neustart bisher mehr als 9.000 Beratungen durch. 90 Prozent der zugewiesenen Personen sind männlich, teilte Neustart am Mittwoch mit.

Die Arbeit mit den Gefährdern und teilweise auch Gefährderinnen sei herausfordernd, weil wir in sehr kurzer Zeit in einer hochemotionalen Situation eine Veränderungsbereitschaft bei den Klienten erreichen wollen, betonte Dina Nachbaur, Leiterin der Gewaltpräventionsberatungen bei Neustart. "Der Vorteil ist, dass wir schon in einem sehr frühen Stadium einschreiten, also kurz nach dem Polizeieinsatz und lange vor einer möglichen Strafverhandlung", erläuterte sie in einer Aussendung.

Einschreiten vor der Straftat

Ein Großteil der Männer, die Gewaltpräventionsberatung in Anspruch nehmen müssen, sind bisher noch nicht straffällig geworden. Bei rund einem Drittel der Fälle kommt es zu keiner Anzeige. Das bedeutet, die Polizei ist bereits eingeschritten, bevor es zu einer Straftat gekommen ist. "Dass die Polizei eine Gewalttat verhindert, ist der Idealfall", hielt Nachbaur fest.