Wenn Liebe zur Lebensgefahr wird

In fünf von neun Bundesländern wird die Gewaltpräventionsberatung vom Verein Neustart durchgeführt, von Sozialarbeitern wie Elisabeth Schwab. Bereits am 1. September, also mit Inkrafttreten, hatte sie das erste Beratungsgespräch mit einem Gefährder. Die Männer – nur knapp zehn Prozent sind Frauen – müssten ihr zuerst schildern, was vorgefallen sei. Zweiter Schritt sei die Krisenintervention: Wo kann der Betroffene schlafen? Kern aber sei die sogenannte Normverdeutlichung, also klarzumachen, dass Gewalt gesellschaftlich nicht akzeptabel ist. Das alles mit dem Ziel, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen und zur Veränderung zu motivieren.

„Die Klienten sind am Anfang oft nervös und skeptisch. Beim zweiten oder dritten Termin höre ich aber häufig, dass es guttut, darüber zu reden. Eine Wegweisung ist eben kein Thema, das man am Stammtisch bespricht“, sagt die Sozialarbeiterin. Ein Großteil würde sich in der Beratung öffnen. Natürlich komme es vor, dass sie auf Widerstand stoße. „Deshalb ist es wichtig, dass die sechs Stunden verpflichtend sind.“ Verweigert man die Unterweisung, drohen 2.000 Euro Strafe, im Wiederholungsfall 5.000 Euro.

Karin Pfolz sagt, sie sei in ihrer Ehe zum „Küchenkastl“ mutiert. Sie meint, dass ihr Ex-Mann sie als Eigentum betrachtet habe. Deshalb sei die Zeit der Trennung auch eine so gefährliche für Frauen. Ihr großes Glück sei die Nachbarin gewesen, die ihr vollgeräumtes Auto gesehen habe. Sie wollte flüchten, wusste aber nicht wohin. „Da hat mir die Nachbarin einen Schlüssel zugeschoben und gesagt, ich kann in ihre leer stehende Wohnung“, erzählt sie.