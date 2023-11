Weltweit Demonstrationen gegen Gewalt gegen Frauen

Anlässlich des internationalen Tages gegen Gewalt gegen Frauen sind weltweit tausende Menschen auf die Straße gegangen. Bei der Großdemonstration in Rom versammelten sich die Menschen auf dem Gelände des Circus Maximus und schwenkten Plakate mit Slogans für mehr Sicherheit für Frauen. Auch in anderen italienischen Städten gab es Kundgebungen. Seit Jahresbeginn wurden laut jüngsten Angaben 107 Frauen in Italien ermordet, viele davon von ihren Ehemännern oder Lebensgefährten. Damit setzt sich ein negativer Trend fort, der bereits 2015 begonnen hatte, wie das Institut Eures in einem Bericht zeigt. An jedem dritten Tag wird in Italien eine Frau ermordet.

Organisiert wurde die Demonstration in Rom von italienischen Frauenverbänden. Sie klagen zudem über Diskriminierungen am Arbeitsmarkt und einen Mangel an Kinderbetreuungsplätzen. Sie fordern mehr Teilzeitjobs und Unterstützung für Familien sowie Chancengleichheit und ein Ende des sexistischen Umgangs mit Frauen.

➤ Mehr lesen: 103 tote Frauen: Nach Giulia Cecchettins Mord diskutiert Italien über Femizide

Die Demonstrationen in Italien standen unter dem Eindruck des Mordes an einer 22-jährigen Ingenieurstudentin aus Venedig, die von einem gleichaltrigen Studienkollegen mit Messerstichen ermordet wurde. Der Mann wurde nach einer siebentägigen Flucht, die ihn auch nach Lienz geführt hatte, nahe Leipzig gefasst. Er wurde am Samstag von Deutschland nach Italien ausgeliefert und sitzt jetzt in Verona in Untersuchungshaft. Die Leiche der Frau wurde vor einer Woche in einer Schlucht in einem Berggebiet der friaulischen Provinz Pordenone gefunden.