103 tote Frauen: Nach Giulia Cecchettins Mord diskutiert Italien über Femizide

Alle vier Tage stirbt in Italien eine Frau durch Männerhand. 103 Frauen wurden allein in diesem Jahr in Italien ermordet. 80 davon von einem Partner oder Ex-Lebensgefährten, geht aus Medienangaben hervor. Doch kein Fall hat die Öffentlichkeit so bewegt wie jener der 22-jährigen Giulia Cecchettin. Der Fall sorgt für Debatten in den Medien und in der Politik.

Täter und Opfer aus bürgerlichem Milieu

Dies hängt zum einen mit den Umständen der Tat zusammen. Nach dem Treffen mit ihrem Ex-Freund, zu dem sie weiterhin Kontakt hatte, galt Cecchettin als vermisst. Erst Tage später wurde ihre Leiche mit mehrfachen Stichverletzungen an Kopf und Hals in einer Schlucht zwischen dem Berggebiet des Barcis-Sees und Piancavallo in der friaulischen Provinz Pordenone gefunden.

Nach tagelanger Flucht - auch durch Österreich - wurde ihr Ex-Freund, der mutmaßliche Täter, am Samstagabend nach acht Tagen Flucht auf einer deutschen Autobahn in der Nähe von Leipzig festgenommen. Ihm sollen Geld und Benzin zum Tanken ausgegangen sein. Der Verdächtige soll nun nach Italien ausgeliefert werden,gegen ihn lag ein europäischer Haftbefehl vor. Der Anwalt, Emanuele Compagno, informierte die Familie des mutmaßlichen Täters, dessen Auto auch in Tirol und in Kärnten lokalisiert worden war.

➤ Mehr lesen: Internationale Großfahndung: Leiche von italienischer Studentin gefunden