Serien-Skidieb zu 20 Monaten Haft verurteilt

Der Zweitangeklagte, ein Unternehmer, gestand allerdings die drei ihm zur Last gelegten Diebstahlsfakten reuevoll ein. „Es hätte ein Skiurlaub sein sollen. Aber ich habe mich mitreißen lassen, es war ein Blödsinn“, sagte der 41-Jährige. Seine mitgereiste Mutter hätte von all dem nichts gewusst. „Ich habe ihr den Skiurlaub in Österreich geschenkt.“

Der Hauptbeschuldigte befindet sich seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft. Er ist in Deutschland bereits viermal verurteilt worden und hat in Tschechien acht einschlägige Verurteilungen wegen Vermögensdelikten, wie der vorsitzende Richter erläuterte.

Die beiden Beschuldigten haben ihren Wohnsitz in Tschechien. Der Verteidiger des 44-Jährigen hatte erklärt, der Mann wolle in seiner Heimat wieder als Tischler arbeiten und sich dort ein neues Leben aufbauen.