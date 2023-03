52 Einbruchsdiebstähle in Steiermark und OÖ geklärt

Die Landeskriminalämter Steiermark und Oberösterreich haben eine Serie von 52 Einbruchsdiebstählen in Wohnhäuser geklärt. Ein Trio soll zwischen September 2021 und März 2022 in den beiden Bundesländern mehrere Hunderttausend Euro erbeutet haben. Bereits im Mai 2022 wurde ein 50-Jähriger in der Steiermark festgenommen. Am Donnerstag stellte sich nun ein 31-Jähriger, informierte die Landespolizei Steiermark am Freitag. Nach einem 40-Jährigen wird noch gefahndet.