Einbrüche an 30 Tatorten: Die Polizei sucht nach Serientätern

Die Polizei in Kärnten ermittelt nach einer Einbruchsserie in der Bezirkshauptstadt Feldkirchen mit insgesamt 30 Tatorten. Unbekannte Täter waren in der Nacht auf Mittwoch in Firmengebäude, Werkstätten oder Bürogebäude eingebrochen, gestohlen wurde laut ersten Erkenntnissen ausschließlich Bargeld. Die Schadenshöhe war vorerst nicht bekannt, es wurde aber nicht ausgeschlossen, dass es noch weitere Tatorte gibt, hieß es von der Polizei.

Erst in der Nacht auf Montag war es in St. Veit an der Glan und Frauenstein, etwa 25 Kilometer von Feldkirchen entfernt, zu einer ähnlichen Serie gekommen. Dort hatte es 13 Tatorte gegeben, unter anderem Autohäuser, Gastrobetriebe und Transportunternehmen. Auch dort hatten es die Täter ausschließlich auf Bargeld abgesehen.