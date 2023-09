Serie an schweren Motorradunfällen: ein Toter, zwei Schwerverletzte

Am Montag fuhr gegen 09:15 Uhr ein 65-jähriger Mann aus dem Bezirk Freistadt mit seinem Motorrad auf der Turracher Bundesstraße von Ebene Reichenau kommend in Richtung Turracher Höhe. In diesem Bereich setzte er zu einem Überholmanöver an, um zwei PKWs und einen Traktor zu überholen.

Als er gerade dabei war den zweiten PKW, gelenkt von einem 84-jährigen Mann, zu überholen, setzte dieser auch zum Überholen des Traktors an. Bereits auf der Gegenfahrbahn kam es zu einer Kollision seitlich der beiden Fahrzeuge, wodurch der 65-jährige Motorradfahrer in den linken Straßengaben fuhr und dort zu Sturz kam. Der 65-jährige Oberösterreicher kam neben dem Motorrad zu liegen und zog sich vermutlich schwere Verletzungen zu, wie die Polizei mitteilte.