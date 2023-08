Mehrere tödliche Motorradunfälle am Wochenende in Österreich

Ein 20-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag auf der Bundesstraße 115 zwischen Eisenerz und Hieflau (Bezirk Liezen in der Steiermark) tödlich verunglückt. Der Mann war gegen 18 Uhr mit einer Gruppe von zehn weiteren Motorradfahrern in Richtung Hieflau unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf die linke Fahrbahnseite geriet und dort auf einem parallel verlaufenden Radweg zu Sturz kam. Er verstarb noch am Unfallort.

