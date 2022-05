Erneut Österreicher bei Motorradunfall in Kroatien tödlich verunglückt

Zwei tragische Nachrichten innerhalb vier Tage kamen aus Kroatien: Nachdem am Freitag ein 69-Jähriger aus Wiener Neustadt bei einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad in der kroatischen Region Istrien gestorben war, kam am Montag ein weiterer Motorradlenker aus Österreich in derselben Region ums Leben.

Nach Angaben der kroatischen Nachrichtenagentur Hina kam gegen 13.50 Uhr ein Motorradfahrer auf der Straße Ponte Porton-Vižinada in Poreč von der Fahrbahn ab und erlag seinen schweren Verletzungen. Wie der 69-Jährige, soll auch der zweite Tote in einer Gruppe mit fünf weiteren Motorradfahrern unterwegs gewesen sein. Noch gibt es keine Bestätigung der Polizei. Weiters ist auch das Alter des Mannes nicht bekannt.