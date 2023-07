OÖ: 60-Jähriger Motorradfahrer stirbt nach Überholmanöver

Tödlicher Motorradunfall in Oberösterreich. Ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Ried war am Sonntag am frühen Nachmittag auf der Oberinnviertler Landstraße von Neuhofen kommend Richtung Lohnsburg unterwegs, als es zu dem folgenschweren Unfall kam.

Der Mann soll laut Zeugenaussagen in der Ortschaft Gobrechtsham ein vor ihm fahrendes Auto und einen Lkw überholt haben. Beim Einordnen nach dem Lastwagen habe der die Kontrolle über das Motorrad verloren und sei auf die Wiese neben der Fahrbahn geraten.