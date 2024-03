Fastentagebuch, Teil 10: Warum wir jetzt die Spielregeln verschärfen

35 Tage sind geschafft, bleiben noch fünf bzw. zehn bis zum Fastenbrechen, also je nachdem, ob erstmals am Karsamstag oder Ostersonntag wieder etwas Süßes oder Alkoholisches auf den Tisch kommen dürfen. Und ja, wir nehmen die Sonntage nicht aus dem Fasten heraus, wenn schon, dann komplett.

Uwe Mauch

Das Max-Morlock-Stadion am Samstagnachmittag: Es empfängt der 1. FC Nürnberg den Hamburger Kultklub FC Sankt Pauli, Spitzenspiel in der zweiten deutschen Bundesliga, und ich kein bayerisches Bier in der Linken und kein Bratwürstel in der Rechten. Wie gefühlt alle anderen im weiten Oval, inklusive meiner 14 Wiener und ungezählten Nürnberger Freunde.

Harte Prüfung, und noch immer eine schier unendliche Durststrecke bis Ostern. Bratwürstel hätte ich ja eh dürfen, aber wenn schon Masochismus, dann auf die Ultrabrutale. Jetzt will ich es genau wissen.

Fix ist auch: Am Ostersamstag werde ich zu Hause ein aus Nürnberg importiertes Schanzenbräu öffnen und mir schwören: Nie wieder fasten!