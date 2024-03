Fastentagebuch, Teil 8: Wenn nur der Geruch des Verbotenen bleibt

Und ich blieb standhaft. (Falls Sie übrigens irgendwann einmal eine Frau an einem Kuchen schnuppern sehen wie am Bouquet eines guten Weins - sagen Sie doch "Hallo" zu mir.)

Hops! Auf dem Bahnhof in Salzburg lachte mich kein Schokokuchen an, dafür das: Eine Flasche mit der Aufschrift " Hops ". Langsam müde von den bisherigen antialkoholischen Aufwartungen (warme Frucade, Himbeersaft, ungesüßter Tee, Leitungswasser und so weiter), schickte das Kleinhirn den Befehl aus: Sofort probieren!

Keine schlechte Idee: Zwar sind bei mir Hopfen und Malz verloren, aber die Hopfenlimonade mit Zitronengeschmack als Lebensabschnittspartner (bis Ostern!) habe ich in Salzburg gewonnen: So ließe sich der erste Eindruck gut zusammenfassen.

Mal sehen, ob man so etwas auch in Wien bekommen kann. Die Homepage einer österreichischen Brauerei mit ihren Euphemismen spricht mich jetzt nicht unbedingt an, aber gut, ich werde in den kommenden Tagen mehr hopsen.

Pssst, Elisabeth: Angeblich mit ganz wenig Zucker, und Geruch eher undefinierbar.