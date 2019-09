Schweizer Zoll spionierte im Ländle Hanfkäufern nach

Bestimmte Hanfprodukte können in Vorarlberg ganz legal gekauft werden. Viele Schweizer nutzen diese Möglichkeit für einen Kurzbesuch in ihrem Nachbarland Österreich, decken sich in Vorarlberg mit Hanfprodukten ein, um sie dann wieder in die Schweiz mitzunehmen. Diese Einfuhr widerstößt gegen das Betäubungsmittelgesetz der Eidgenossen.

So werden im Schweizer Grenzraum diverse Patrouillen durchgeführt. Eine dieser Maßnahmen – die Aktion "Knobli" - musste jetzt ob unklarer Rechtssicherheit gestoppt werden. Mitarbeiter der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) haben, gekleidet in Zivil, in Vorarlberg Schweizer Käufer von Hanfprodukten beobachtet, um sie dann bei der Einfuhr in die Schweiz zu überführen. Die auf österreichischem Hoheitsgebiet gewonnenen Erkenntnisse hätten dazu beigetragen, dass die Zollkontrolle risikoorientiert habe durchgeführt werden können.