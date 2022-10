Schwarz-Rot in Tirol: Nächste Woche geht es ans Eingemachte

Über das Wochenende ist jetzt erst mal Pause in den schwarz-roten Koalitionsverhandlungen. Das deutet darauf hin, dass – wie es sich im Vorfeld bereits abgezeichnet hat – die zu überspringenden Hürden für beide Seiten nicht allzu groß sein dürften.

Denn der Zeitplan ist eigentlich straff. Bis spätestens am Dienstag übernächster Woche (18. Oktober) müssen alle wesentlichen Stolpersteine aus dem Weg geräumt sein. Und die für 25. Oktober geplante konstituierende Sitzung des Landtags muss einberufen werden.

Am Freitag wurde die erste Runde der in zehn Themen-Untergruppen aufgesetzten Verhandlungen abgeschlossen. Die beiden Parteichefs, Anton Mattle (ÖVP) und Georg Dornauer (SPÖ), streuten einander in einer gemeinsamen Aussendung Rosen.