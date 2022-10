Tiroler ÖVP-Chef Mattle setzt auf Retro-Koalition mit der SPÖ

Jetzt ist es fix: Die Weichen sind auf Schwarz-Rot gestellt. ÖVP-Parteiobmann Anton Mattle bestätigte am Montag Abend nach Gesprächen mit allen Parteien: „Die Parteigremien haben meinen Vorschlag mitgetragen, dass wir mit der SPÖ in Koalitionsverhandlungen treten, die verhandlungsoffen sind. Ich hoffe, dass in Tirol rasch eine handlungsfähige Regierung aufgestellt werden kann.“ Inhaltliche Unterschiede gebe es auch mit der SPÖ, diese seien aber überwindbar. Wichtig sei, dass "wir in Zeiten der Krise rasch wieder ins Handeln kommen müssen".

Ins selbe Horn stößt SPÖ-Chef Georg Dornauer: "Der Landesparteivorstand der SPÖ in Tirol hat beschlossen, in ernsthafte Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP zu gehen. Ich sage schon seit Juli, dass das Land Tirol bei den großen Herausforderungen eine stabile Koalition benötigt. Ich konnte in den Sondierungsgesprächen ernsthaftes Interesse der ÖVP orten, wir begegnen uns auf Augenhöhe und ich bin zuversichtlich, dass wir rasch diese stabile Koalition für unser Land schnüren können.“