Nach Tirol-Wahl: Alternativen zur SPÖ werden für die ÖVP immer weniger

Zudem gibt es sowohl gegen die Pinken, die am Vormittag in die Amtsräume von Mattle geladen waren, wie auch gegen den Noch-Koalitionspartner massive Widerstände in der Volkspartei.

Massiv auf eine Zweier-Koalition drängen unter anderem die drei schwarzen Tiroler Kammer-Präsidenten. Nach Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Walser, stellten auch Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Hechenberger und AK-Präsident Erwin Zangerl einmal mehr klar, dass sie sich so eine Regierung wünschen.