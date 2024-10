Schwarz-Blau biegt in Vorarlberg auf die Zielgerade ein

Mit einer Festsitzung hat der Vorarlberger Landtag am Mittwochnachmittag den Abschluss der seit 2019 laufenden Regierungsperiode begangen, in der wie bereits in den fünf Jahren zuvor die ÖVP von Landeshauptmann Markus Wallner mit den Grünen koaliert hat.

Am kommenden Mittwoch beginnt mit der konstituierenden Landtagssitzung, bei der die neue Landesregierung gewählt werden soll, eine neue politische Zeitrechnung im Ländle.