Nach der Landtagswahl in Vorarlberg , bei der die ÖVP unter Landeshauptmann Markus Wallner 38,3 Prozent der Stimmen einnehmen konnte, stehen Sondierungsgespräche an.

Schwarz-Blau würde als Koalition der Erst- und Zweitplatzierten mit mehr Gewicht ins Rennen gehen. Inhaltlich soll es ebenso mehr Überschneidungen geben, was auch Landeshauptmann Markus Wallner im Ö1-Morgenjournal von Dienstag so sieht.

Auf Bundesebene

Zur Entscheidung der Bundespartei, dass nicht mit einer FPÖ unter Herbert Kickl koaliert werden soll, stehe Markus Wallner ebenfalls. Das sei parteiintern beschlossen worden und für ihn nachvollziehbar, wie er erklärt: "Wenn ich heute in der Früh gehört habe, oder gestern noch, wie, die Ausritte des Herbert Kickls ausschauen. Ich meine, so redet kein Staatsmann. Wenn man in eine Regierung einsteigen will, sogar an der Spitze, dann würde man sich eigentlich anderes erwarten."

Das strategische Dilemma der ÖVP auf Bundesebene sei laut Wallner groß. Auch eine Koalition mit der SPÖ werde schwierig, da deren innerparteiliche Probleme sowie inhaltliche Differenzen hier zu Problemen führen könnten. Es brauche gerade in Krisenzeiten eine neue Regierung, die rasch wieder auf die Beine kommt, so Wallner.