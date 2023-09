Für rund 502.000 Schülerinnen und Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnt heute das neue Unterrichtsjahr. Darunter sind auch rund 42.500 Taferlklassler, die erstmals in einem Klassenzimmer Platz nehmen. In den ersten Klassen der Volksschulen, AHS-Unterstufen und Mittelschulen gibt es heuer neue Lehrpläne. Weitere Neuerung: Die Pflegeschulen sind keine Schulversuche mehr, sondern Teil des Regelschulsystems.

