Lehrermangel: Noch rund 200 Stellen unbesetzt

Insgesamt 200 Voll- oder Teilzeitstellen sind an Österreichs Schulen einen Monat vor dem Schulstart noch unbesetzt. Das sind deutlich weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, so Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Freitag.

Die offenen Stellen konzentrieren sich auf Oberösterreich, Wien, Salzburg und Vorarlberg. Insgesamt wurden heuer 6.846 Posten an den Schulen ausgeschrieben (ca. 5.000 Vollzeitäquivalente bzw. 105.000 Stunden).

In Oberösterreich sind derzeit 46 Stellen an Mittelschulen , 28 an Volksschulen sowie neun in sonderpädagogischen Bereich noch unbesetzt.

an , sowie noch unbesetzt. In Salzburg fehlen noch 32 Mittelschul- und 23 Volksschullehrer (darunter eine klassenführende Lehrkraft).

fehlen noch (darunter eine klassenführende Lehrkraft). In Wien sind es 50 klassenführende Volksschul- und zehn klassenführende Sonderschullehrkräfte, die fehlen.

sind es die fehlen. In Vorarlberg acht AHS/BMHS-Pädagogen, sowie je drei Mittelschul- und Volksschullehrkräfte (davon eine klassenführend).

➤ Mehr dazu lesen Sie hier: Polaschek zu Lehrermangel: Werden alle Stunden anbieten können