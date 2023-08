Was die neuen Lehrpläne für das Schuljahr 2023/24 bringen

"Digitale Grundbildung" wird ausgeweitet

In allen geplanten Schulstufen angekommen ist mit dem neuen Schuljahr das Fach "Digitale Grundbildung". Bisher wurde der Pflichtgegenstand nur in den ersten drei Klassen der AHS-Unterstufe und der Mittelschule unterrichtet, ab September kommen nun auch die jeweils vierten Klassen dazu. Darüber hinaus gibt es "Digitale Grundbildung" ab Herbst nun auch an Sonderschulen - allerdings nicht als Pflichtgegenstand, sondern grundsätzlich als in andere Fächer integrierte sogenannte (unbenotete) "verbindliche Übung".

